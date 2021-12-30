حظك اليوم الخميس 30-12-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يحرص الكثير من الأشخاص المهتمين بعلم الفلك على مطالعة الحظ اليومي للأبراج الخاصة بهم، إذ أنها تنذرهم بما يجب أن يتخذون الحذر منه في يومهم، كما أنه تبشرهم إذا كان حظهم جيد.

وتوضح بوابة «الوطن» من خلال السطور التالية، وفي إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 30-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك روحا ملهمة، تساعدك على تنمية مكاسبك.

حظك اليوم برج الحمل 30-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. المريخ بمنزل الحظ يعدك بأوقات حلوة تقضيها مع الأحباب والأصدقاء.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنان اللبناني وليد توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 8 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 30-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهتك.. ابتعد عن المغامرة واصبر، ولا تتخذ مواقف عنيفة.

حظك اليوم برج الثور 30-12-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا ما زالت علاقتك بشريك حياتك معرضة للتوتر.. حافظ على هدوئك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 30-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل الإيجابي.. تهتم اليوم بتحقيق تقدم شخصي وتتصرف بنضج وتوظف جهودك جيدا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 30-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تثابر اليوم من أجل توطيد علاقتك بالآخر وإنجاز واجبات منزلية.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 30-12-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تجد لديك اليوم كل الحماس لتبدأ جديدا أو لتنجز أعمالك، وتحصل على التقدير.

حظك اليوم برج السرطان 30-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الحب مما يجعلك عاطفيا، وتميل اليوم نحو إظهار مشاعر إيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان غادة عبدالرازق ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 30-12-2021 على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تحافظ على مظهرك الرصين وأن تتجنب القيل والقال.

حظك اليوم برج الأسد 30-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك واليوم عليك أن تتماسك ولا تفقد أعصابك إذا واجهتك خلافات عاطفية أو عائلية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد ميجان ميركل، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 30-12-2021 على الصعيد المهني

الحالة الفلكية تدعمك، وتدفعك للتعامل بود وبروح مرحة، وتكتشف بداخلك طاقات جديدة، وقد يعدك الفلك أيضا بلقاءات موفقة.

حظك اليوم برج العذراء 30-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات.. القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تستمع جيدا للطرف الآخر وتتفهم مشاعره.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 30-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تهتم بدراسة خطواتك وتمسك بالدقة كي يحالفك الحظ

حظك اليوم برج الميزان 30-12-2021 على الصعيد العاطفي

تميل اليوم لدراسة مشاكل تشغلك، وقد تجد إجابات لأسئلتك، وتعالج قضية معلقة، فقط اعتنِ بأقوالك.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة اللبنانية ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 30-12-2021 على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تقفز فوق العقبات، وتثبت نفسك في كل عمل تقوم به.

حظك اليوم برج العقرب 30-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك سحرا، وتبدو مستعدا للتعاون والعطاء، وتكسب الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 30-12-2021 على الصعيد المهني

المريخ في برجك يساعدك على تجسيد أفكارك فقط لا تعلن خططك وتجنب الفخر بنفسك.

حظك اليوم برج القوس 30-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر ومن المهم ألا تتبرع بالحديث عن أخبارك الشخصية.

من أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 30-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يدفعك لتنمية أعمالك وقد تشعر اليوم بالارتياح ويدعمك المخلصون.

حظك اليوم برج الجدي 30-12-2021 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع عطارد يمنحك اليوم تألقا وفصاحة ويتسم حديثك بالبلاغة والحجة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

حظك اليوم برج الدلو 30-12-2021 على الصعيد المهني

القمر ما زال معاكسا.. سيطر على قلقك الداخلي فالتوتر يجلب الفشل.

حظك اليوم برج الدلو 30-12-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم تميل للتمرد على الروتين، ومن المهم أن تتجنب الجدال الذي قد يؤدي لصدام.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 30-12-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تناغم القمر مع عطارد يشحذ ذهنك بأفكار براقة، وعليك أن تسجلها ولا تهملها.

حظك اليوم برج الحوت 30-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ وقد يعدك ذلك بتوافق عاطفي وحدث يسعد قلبك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.