حظك اليوم برج القوس الخميس 30-12-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج القوس يعشق السفر والتنقل، لا يتأقلم مع الحياة الروتينية، يسعى دائما إلى التجديد ويحب المغامرات وتجربة كل ما هو جديد، كما أنه حنون بشكل كبير.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

المريخ في برجك يساعدك على تجسيد أفكارك فقط لا تعلن خططك، وتجنب الفخر بنفسك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

القمر في منزلك الثاني عشر، ومن المهم ألا تتبرع بالحديث عن أخبارك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.