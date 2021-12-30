حظك اليوم برج الدلو الخميس 30-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يعاني مواليد برج الدلو من حالة من القلق والتوتر خلال اليوم، وذلك بسبب القمر، كما أنه يشعر بالتمرد على الروتين، لكنه عليه أن يحكم العقل وليس المشاعر والقلق، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

القمر ما زال معاكسا.. سيطر على قلقك الداخلي فالتوتر يجلب الفشل.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

اليوم تميل للتمرد على الروتين، ومن المهم أن تتجنب الجدال الذي قد يؤدي لصدام.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.