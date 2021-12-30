حظك اليوم برج الحوت الخميس 30-12-2021 مهنيا وعاطفيا

اليوم يتألق مولود برج الحوت من خلال التفكير العلمي الذي يجعله يتميز على المستوى المهني، لكن عليه أن يتأنى في التفكير، كما أنه ينجح في التوافق مع الشريك على المستوى العاطفي، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

رغم الضغوط.. تناغم القمر مع عطارد يشحذ ذهنك بأفكار براقة، وعليك أن تسجلها ولا تهملها.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

القمر في منزل الحظ وقد يعدك ذلك بتوافق عاطفي وحدث يسعد قلبك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.