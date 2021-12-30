مفاجأة.. «بوجي» يدخل مجال الإعلانات ويوقع أول عقد مع شركة تسويق عقاري

تعاقد حسام بوجي، مع إحدى شركات التسويق العقاري؛ ليكون واجهة إعلانية لها خلال الفترة المقبلة، في مفاجأة أعلنتها الشركة في بيان رسمي قبل قليل. وقالت ميار محمود مدير أحد فروع شركة العاصمة للتسويق العقاري، إنها تجهز لجلسة تصوير مع حسام بوجي، ليكون واجهة إعلانية للمعرض الذي تنظمه الشركة يومي 7 و8 يناير في الفيوم.

وعن اختيار حسام بوجي كواجهة دعائية للمعرض، أكدت ميار محمود أن الشركة تدعم مبادرة ضد التنمر والعنصرية، وأنها التفتت لفكرة مساعدة حسام للدخول في مجال الإعلانات؛ لإثبات أن الفرص للجميع وليست مقتصرة على مقاييس معينة للشكل.

جاءت هذه الخطوة بعد أيام من الحملة التي تبنتها «الوطن» لدعم ومساندة «بوجي»، وإنتاجها مجموعة من اللايفات حكى خلالها عن تعرضه للتنمر، وأعرب عن حلمه ورغبته في التمثيل ولقاء عدد من الفنانين، وهو ما حدث بالفعل حيث التقى بوجي أحمد العوضي، وعمر كمال، وأعربا عن دعمهما له ومساندته.