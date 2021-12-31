مصطفى قمر بعد تعرضه لحادث: أنا بخير وأحتاج للراحة

طمأن الفنان مصطفى قمر، جمهوره على حالته الصحية بعد الحادث المروري الذي تعرض له خلال الساعات الماضية وعلى إثره نقل للمستشفى.

مصطفى قمر: تعرضت لكدمات

وأوضح قمر لـ«الوطن»، أنه في حال صحة جيدة، وأن الفحوصات التي أجراها كانت جيدة، ولم يتعرض في الحادث إلا لبعض الكدمات الخفيفة وأنه عليه الراحة فى الوقت الحالي.

مصطفى قمر: الفحوصات جيدة

فوجئ مصطفى قمر، بأحد الأشخاص يصدم سيارته على الطريق السريع، إذ اختلت عجلة القيادة، فيما حرص عدد من المواطنين على الوقوف بجانب «قمر» والاطمئنان عليه، لا سيما بعدما فر صاحب السيارة هاربا.

يذكر أن آخر ظهور للفنان مصطفى قمر، كانت قبل تعرضه للحادث المروري، في حفل زفاف صديقه ابنة الفنان ماجد المصري الأسبوع الماضي، برفقة إلهام شاهين، وهالة صدقي، ومحمد لطفي، وليلى علوي، وعبد الله حسن وزوجته غادة رجب، وغيرهم.

جدير بالذكر أن الفنان مصطفى قمر، احتفل بعيد ميلاد نجله «إياد» في شهر يونيو الماضي، وسط حضور عدد كبير من الفنانين، منهم إيهاب توفيق، حميد الشاعري، هشام عباس، محمد حماقي، محمد نور، حمادة هلال، إدوارد، هاني سلامة، محمد رجب، لقاء سويدان، بشرى وزوجها، ومها أحمد وزوجها مجدي كامل.

مصطفى قمر يستعد في عام 2022 لطرح عدد جديد من الأغنيات لكي تكون عبارة عن البوم غنائي خاصة وانه ابتعد منذ ما يقرب من 3 سنوات عن طرح ألبومات غنائية.