فيلم العدوان الثلاثي يوضح تحركات فرنسا وإسرائيل الخفية قبل الحرب

عرضت قناة dmc فيلما وثائقيا بعنوان «العدوان الثلاثي» الجزء الثاني والذي أوضح أن 29 نوفمبر 1956 لم يكن موعد اجتماع في جنيف ولكن كانت مؤامرة الحرب تتشكل في باريس ضد القاهرة.

خبث الفرنسيين

وذكر الدكتور سكوت لوكاس، أستاذ السياسة الدولية بجامعة بيرمنجهام، في الفيلم الوثائقي المذاع مساء أمس الخميس، أنه بمجرد أن قام الفرنسيون بزرع البذرة في عقل إيدن حتى يتجنب صراعا بشأن الأردن عليه أن يلاحق عبد الناصر وأخذت تلك البذرة في الإنبات وظلت باقية لأن المحادثات لا تزال جارية في الأمم المتحدة في تلك اللحظة في محاولة للوصول إلى حل سلمي لمشكلة قناة السويس مع احتفاظ ناصر بقناة السويس وتعويض القوى عن استعادتها.

توقف المفاوضات في وقت حرج

وأوضح أنه عندما عاد وزير الخارجية سيلوين لويد من الأمم المتحدة قال نحن على وشك التوصل إلى اتفاق مع المصريين، قال إيدن إن المفاوضات توقفت وذلك اعتبارا من 18 أكتوبر وستناقش الآن عما سيمكن فعله مع الفرنسيين والإسرائيليين.

اجتماعات الهجوم على مصر

قال الدكتور مهندس علي الحفناوي، إنه تم إجراء اجتماعات في ضاحية سيفر في باريس وضع خطة الهجوم على مصر، في الوقت الذي ركزت مصر على إزالة العدوان الثلاثي على مصر، ولم يتم عرض أوراق الاتفاق مكتوبة من أجل بقاء سرية الأمر ولكن تم كتابة ورقة بتوقيع بن جورين رئيس وزراء إسرائيل ونائب وزير خارجية بريطاينا، وأصبح هناك حالة صراع في سيناء من أجل عدم التزام مصر وسترد على العدوان وحينها ستبدأ إسرائيل في الهجوم مع حلفائها.

عدد القوات المصرية ضد الإسرائيلية وخطة الهجوم

وأكد أن الهجوم الثلاثي على مصر في 29 أكتوبر 1956 حيث تم تجميع 13 لواء مدرع إسرائيلي وهم 3 لواء مدرع و9 لواء ميكانيكي ولواء مظلات يقود أرييل شارون التي ستنزل في رأس صدر، وتشكلوا في 3 محاور رئيسية في شمال غزة بورسعيد والثاني على جبل أبو عوقيلة وشعبة أخرى على الحسنة حتى السويس.

هدف السيطرة على شرم الشيخ

وكان هناك هدف للسيطرة على شرم الشيخ وعلى مضيق تيران وغيَّر الطيارون الفرنسيون بطاقات هواياتهم لتكون إسرائيلية من أجل التخفي وواجهوا 6 كتائب مصرية موجودة في غزة والشيخ زويد وكتبية في شرم الشيخ، وفي الخامسة في 29 أكتوبر تم إبرار المظلات في منطقة رأس الحيطان وبدأت إسرائيل تقتحم الحدود الشرقية مع مصر، واستهدفت العملية خلال 3 أيام الاستيلاء على رفح والمحور الساحلي والعريش.