صناع «العدوان الثلاثي»: الفيلم إضافة قوية.. واستغرقنا عاما ونصف لإنتاجه

قالت هاجر محمد بروديوسر الفيلم الوثائقي «العدوان الثلاثي» الذي أنتجته وحدة الأفلام الوثائقية بقناة DMC، إنَّ الفيلم يمثل إضافة قوية لها، حيث تستهدف إلقاء الضوء على أحداث وشخصيات تاريخية عليها لغط كبير.

وأضافت «محمد»، خلال حوارها في برنامج «هذا الصباح»، الذي يُعرض عبر قناة EXTRA NEWS، من تقديم محمود السعيد ونهى السعيد، أنّ إنتاج الفيلم استغرق عاما ونصف: «حضّرنا طويلا للفيلم، ثم حرصنا على اختيار الضيوف بدقة ما بين المحللين والدكاترة والجانب النفسي، والتصوير في مصر وخارجها، إضافة إلى المونتاج، وفي النهاية خرج الفيلم بصورة رائعة».

تحقيق التوازن

وتابعت: «حرصنا على تنوع الضيوف وأنْ يكون عددهم كبيرًا، وكُنّا نفكر في عرضه على جزء واحد، وكانت هناك فكرة أخرى بأن نعرضه على جزءين، وحرصنا على تحقيق التوازن في الفيلم، إضافة إلى عرض مادة لأول مرة».

أجزاء مهمة في التاريخ تُعرض للمرة الأُولى

من جهته، قال أحمد فؤاد الدين مخرج الفيلم: «افتقدنا الأفلام الوثائقية في لفترة الماضية، ورأينا أن من يحكي الحكاية هو من يستطيع تحديد مسار الأحداث، ولفترة طويلة لم يكن هناك أي إنتاج وثائقي مصر، لذلك فإن السنوات الماضية شهدت إنتاج أفلامٍ وثائقية كثيرة في مصر؛ لتقديم أجزاء مهمة في تاريخ مصر لم تُحكَ من قبل».

وأضاف: «أردنا أن نحكي وجهة نظرنا، وكان هذا الفيلم فرصة رائعة للعمل على أفكار جديد ومختلفة، وكنا أمام تساؤلين وهما هل نريد أن نحكي حكاية الحرب أم نحكي كل ما دار حول الحرب، فالجزء الأول من الفيلم تناول مرحلة ما قبل الحرب بداية من عام 1951 حتى تأميم قناة السويس، والجزء الثاني من الفيلم سيكون مخصصا بشكل كامل للحديث عن الحرب وجهود الدبلوماسية المصرية».