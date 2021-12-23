«dmc» تعرض فيلما وثائقيا عن «العدوان الثلاثي على مصر».. فيديو

عرضت فضائية «DMC» فيلما وثائقيا عن «العدوان الثلاثي على مصر»، الذي استعرض فترة انتهاء الحرب العالمية الثانية، وانتصار الحلفاء، حيث أخذت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بيد دول الحلفاء للتغلب على ألمانيا ودول المحور، فكان على بريطانيا أن تدرك ترتيبها الجديد بين الدول العظمى ومستعمراتها القديمة.

«الحفناوي»: أكبر قاعدة لبريطانيا كانت في قناة السويس

وقال علي الحفناوي، باحث في تاريخ قناة السويس، إنه لإدراك ماهية العلاقة بين مصر وإنجلترا قبل 1952، فيجب العودة إلى معاهدة 1936، التي ربطت ما بين إنجلترا بمصر، «المعاهدة قالت إن إنجلترا تفضل متواجده عسكريا في مصر في منطقة قناة السويس، وبالفعل تواجدت أكبر قاعدة عسكرية إنجليزية خارج بريطانيا في مصر بقوة 88 ألف ضابط وعسكري».

وأضاف «الحفناوي» خلال الفيلم الوثائقي، أن ذلك التواجد البريطاني المكثف في مصر كان من أجل حماية الإمبراطورية الإنجليزية، وكذا تجارة بريطانيا إلى الهند، وفرض هيمنتها على الشرق الأوسط.

من جانبه، قال الدكتور سكوت لوكاس أستاذ السياسة الدولية بجامعة بيرمنجهام، إنه وفي مصر ما بين عام 1950 و1952 وتحت حكم الملك فاروق حافظت بريطانيا على تواجدها في مصر أعقاب الحرب العالمية الأولى، وكانوا حينها يريدون التواجد بداخل البلاط الملكي، وبهذا نجحوا في التأثير على المشورة المقدمة إلى ملك مصر حينها.

وأوضح أن ذلك تبعه امتعاض متزايد بسبب التواجد البريطاني في مصر، بما فيه قاعدة قناة السويس العسكرية، أكبر قاعدة عسكرية في العالم.

وقال الدكتور داني ستيد، مؤلف كتاب الإستراتيجية والاستخبارات البريطانية في أزمة السويس، إن سبب حدوث ذلك هو اعتقاد بريطانيا على أنها مازالت قوة عالمية، «إذا كنت ترى نفسك كقوة عالمية فإنك ستستمر في رؤية قناة السويس كضرورة حتمية لمصالحك الوطنية، وبريطانيا من خلال تواجدها العالمي لا يمكنها أن تري قناة السويس من خلال أي منظور أخر».