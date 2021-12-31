شرم الشيخ تستعد لحدث عالمي للقفز بالمظلات «Sky Dive Pharaohs»

تشهد مدينة شرم الشيخ Sky Dive Pharaohs للقفز بالمظلات، في سماء مدينة السلام وذلك في الفترة من 8 إلى 16 يناير 2022.

جدير بالذكر أن العاملين بفنادق شرم الشيخ والغردقة وطابا ونويبع ومرسى علم، سيبدؤون في الحصول على الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا، وذلك بدءا من الأسبوع المقبل.

العاملون في شرم الشيخ حصلوا على اللقاح منذ 6 أشهر

وحصل العاملون في شرم الشيخ على اللقاح منذ 6 أشهر، حيث سيتم تلقيح العاملين بالجرعة المعززة بالتنسيق بين مسؤولي وزارة الصحة بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومسؤولي وزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت الفندقية.

وتشهد مدينة شرم الشيخ العام المقبل عقد قمة مؤتمر الأمم المتحدة بشأن المناخ (COP27) المقرر انعقاده في نوفمبر 2022، بحضور عدد كبير من زعماء وقادة العالم.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، استعدادا لقمة المناخ المقرر عقدها في شرم الشيخ، موضحة في تصريحات تلفزيونية أن قمة «cop27»، ستناقش قضية التكيف والتعهدات المالية للدول الكبرى وموضوعات أخرى.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الرئيس السيسي، وجه بضرورة التوسع في إنشاء محطات الوقود التي تعمل بالغاز الطبيعي، مضيفًا في تصريحات صحفية أن ذلك تمهيدا لتحويل جميع المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.

وشهدت شرم الشيخ عقد مؤتمر «الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد»، الذي عُقد خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري