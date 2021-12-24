1928 طلب تصالح على مخالفات البناء في مدينتي شرم الشيخ وأبورديس

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تعتبر من أولى المحافظات في التصالح في مخالفات البناء، موضحا أنه جرى الموافقة على 1721 طلب تصالح على مستوى مدن جنوب سيناء من أصل 7028 طلب جرى تقديمها إلى مجالس المدن.

وأضاف «فودة» في تصريح خاص لـ«الوطن» أن كل مدينة لديها لجنة للتصالح تفحص الأوراق التي يتقدم بها المواطن لمكتب خدمة المواطنين، ثم تعاين وتقدر قيمة وحجم المخالفة، موضحا أنه يجرى الاتصال بالمواطنين لدفع الرسوم المقررة ومن ثم الحصول على الموافقة التي تمكن من توصيل المرافق.

الموافقة على 10 طلبات تصالح في شرم الشيخ

وأكد اللواء خالد فودة، أنه وافق أمس على قرارات تصالح على مخالفات البناء لأهالي مدينة شرم الشيخ في إطار استكمال قرارات التصالح لمدن المحافظة، موضحا أنه صدق على عدد 10 قرارات لحالات تصالح علي مخالفات البناء لأهالي مدينة شرم الشيخ، «نموذج 10»، بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن إجمالي طلبات التصالح في مدينة شرم التي جرى الموافقة عليها 960 طلبا من أصل 1667 طلب تصالح.

الموافقة على تقنين أوضاع بيوت بدوية

وأوضح المحافظ، أنه جرى الموافقة على عدد 3 قرارات تقنين أوضاع إسكان بيوت بدوية مملوكة للأهالي بمدينة أبورديس، ليصبح إجمالي حالات التقنين بالمدينة في مجال الإسكان 100 حالة.

وقال إن إجمالي طلبات التصالح في مخالفات البناء في مدينتي شرم الشيخ وأبورديس التي جرى قبول الملفات الخاصة بهم 1928 طلب.

من جهته، قال مبروك الغمريني، رئيس المدينة، إن الموافقة على التقنين تأتي طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017، والقانون رقم 14 لسنة 2012 «تنمية سيناء» وبعد موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء.