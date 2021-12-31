مصرع مسن «متفحما» في حريق بمنزل في القصاصين بالإسماعيلية

لقى مسن في السبعينيات من العمر مصرعه نتيجة اشتعال النيران في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة بمنزل في محافظة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد اشتعال النيران في منزل بمنطقة المصحة بمركز ومدينة القصاصين وارتفاع ألسنة اللهب من المنزل.

انتقال سيارات الإطفاء والإسعاف

ودفعت إدارة الحماية المدنية في الإسماعيلية برئاسة اللواء خالد كامل بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية في الإسماعيلية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلا أنه تسبب في احتراق محتويات المنزل بالكامل ووفاة صاحب المنزل داخله.

وقالت المصادر إنه تم العثور على جثمان مسن داخل المنزل متفحما، بسبب اشتعال النيران ويدعى عبد الله عبده عبد الله 70 عاما.

وانتقل رجال البحث الجنائي بمركز شرطة القصاصين إلى مكان الحادث لفحص الواقعة، فيما تم التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى القصاصين وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

فحص المنزل لمعرفة سبب الحريق

وانتقل ضباط المعمل الجنائى والأدلة الجنائية في مديرية أمن الإسماعيلية إلى المنزل المحترق لمعرفة سبب الحريق.

ورجح شهود عيان وجيران المتوفى أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي داخل المنزل تسببت في اندلاع النيران، مشيرة إلى عدم تواجد أحد معه لحظة اشتعال الحريق وهو ما تسبب في وفاة المسن.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف نقلت المتوفى إلى مشرحة مستشفى القصاصين المركزي لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.