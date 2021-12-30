طقس الإسماعيلية اليوم.. أمطار خفيفة وسيولة مرورية على الطرق

شهدت محافظة الإسماعيلية صباح اليوم الخميس، سقوط أمطار خفيفة على كافة أنحاء المحافظة بالتزامن مع تحذيرات الأرصاد الجوية من تقلبات الطقس، بالإضافة لوجود شبورة خفيفة على الطرق السريعة والصحراوية مع سيولة مرورية على كافة الطرق الداخلية والخارجية بالمحافظة، فيما زادت الشبورة على الطرق الزراعية مثل طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي والإسماعيلية بورسعيد ومحور 30 يونيو.

أمطار خفيفة على الطرق

وسقطت أمطار خفيفة على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي وطريق الإسماعيلية بورسعيد، في الساعات الأخيرة من مساء أمس الأربعاء، فيما شهدت مدينة الإسماعيلية مع منتصف ليل أمس أمطار خفيفة لم تستمر سوى 10 دقائق تقريبا.

وانخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ منذ فجر الثلاثاء الماضي، حيث سجلت 8 درجات مئوية، كما نشطت حركة الرياح الباردة والتي كانت قد توقفت بنهاية السبت الماضي، فيما حذرت هيئة الأرصاد من اضطراب حالة الطقس على مدار اليومين المقبلين، حيث تشهد فيها المحافظة أمطار متوسطة إلى كثيفة.

سيولة مرورية على الطرق

وشهدت طرق الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، سيولة مرورية على كافة الطرق السريعة والصحراوية، وأعلنت الشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة عن رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى في كافة أرجاء ومراكز المحافظة.

وقال اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، في بيان رسمي، إن الشبكة الوطنية الموحدة للسلامة والطوارئ بالإسماعيلية تتابع عن قرب كافة التغيرات الجوية مع هيئة الأرصاد.