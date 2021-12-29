طقس الإسماعيلية اليوم.. شبورة خفيفة بالطرق وانخفاض درجة الحرارة

شهدت محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الأربعاء، شبورة خفيفة على الطرق السريعة والصحراوية، بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية التي شهدتها بعض المحافظات.

وزادت الشبورة على الطرق الزراعية، مثل طريق «الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي، و«الإسماعيلية - بورسعيد» ومحور 30 يونيو.

انخفاض درجة الحرارة

وشهدت محافظة الإسماعيلية انخفاضا محلوظا في درجات الحرارة، وذلك من فجر أمس الثلاثاء، إذ بلغت 8 درجات مئوية.

وحذرت هيئة الأرصاد من اضطراب في حالة الطقس على مدار اليومين المقبلين، إذ من المتوقع أن تشهد فيهما المحافظة سقوط أمطار متوسطة إلى كثيفة.

وشهدت طرق الإسماعيلية في الساعات الأولى، من صباح اليوم الأربعاء، سيولة مرورية على كل الطرق السريعة والصحراوية، فيما شهدت الطرق أمس حادثتن كبيرين أصيب فيهما 35 شخصا.

أمطار خفيفة على بعض الأماكن

وشهدت محافظة الاسماعيلية سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، مثل مركز ومدينة أبوصوير، وطريق «الإسماعيلية - أبوصوير» الزراعي، وبعض الأماكن القريبة من مركز ومدينة الإسماعيلية.

وأعلنت الشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة، رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى في كل أرجاء ومراكز المحافظة، بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية.

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، في تصريحات صحفية خاصة، أنه وجه باتخاذ كل الإجراءات الاستباقية لمواجهة أي أزمات أو كوارث والتعامل الفوري، وفقا لتوجهات الدولة مع أي أزمة تحدث خلال سوء الأحوال الجوية.

وقال إن الشبكة الوطنية الموحدة للسلامة والطوارئ بالاسماعيلية، تتابع التغيرات الجوية مع هيئة الأرصاد.

وتابع أن الشبكة تلقت إخطارا يشير إلى وجود منخفض جوي يستمر من غد الأربعاء حتى السبت المقبل، تشهد معه حالة من عدم الاستقرار مع نشاط كبير للرياح خلال الساعات المقبلة.