تسمم 5 أشخاص من عائلة واحدة في الإسماعيلية بسبب وجبة فاسدة

أصيب 5 أشخاص بتسمم في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس في محافظة الإسماعيلية، نقلوا على إثرها إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى المركز المحلي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة إخطارا بنقل سيارات الإسعاف لـ5 أشخاص مقيمين بمنطقة الحلوس التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية مصابين بـ«ادعاء تسمم غذائي».

أسماء المصابين

وقالت المصادر الطبية في مستشفى جامعة قناة السويس إن المصابين هم أحمد حنفي محمود، 33 سنة، أسماء السيد زكي، 29 سنة ومروان أحمد حنفي، 10 سنوات، سجا أحمد حنفي، 7 سنوات، جويرية أحمد حنفي، 4 سنوات.

وأضافت المصادر أن الأعراض تتوافق مع أعراض التسمم وتناول أطعمة فاسدة، مشيرة إلى أن المصابين وصلوا في حالة إعياء ومصابين بقيء وإسهال وارتفاع في درجة الحرارة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم استقبال المصابين في قسم الطورئ وعمل اللازم لهم وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل للتأكد من سلامة صحتهم ووضعهم تحت الملاحظة.

مصرع وإصابة 25 في حادث بالإسماعيلية

ولقى شخص مصرعه وأصيب 25 آخرين جراء انقلاب سيارة ربع نقل صباح اليوم، تقل عددا من العمال في مزارع طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

وقالت المصادر إن السيارة تعرضت لاختلال في عجلة القيادة مما تسبب في انقلابها فيما دفعت المركز المحلي للشبكة الوطنية بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج.