أماكن سقوط الأمطار وحالة الطقس خلال الساعات المقبلة.. سيول وحبات برد

شهدت العديد من المناطق هطول أمطار تراوحت شدتها بين غزيرة ومتوسطة، أمس الخميس، في بداية موجة الطقس السيئ، إذ توقعت هيئة الأرصاد الجوية حالة من عدم الاستقرارا في الطقس على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان لها: «من المتوقع أن يسود طقس بارد نهارا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الانحاء، تصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء».

أماكن سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية خريطة سقوط الأمطار اليوم الجمعة، متوقعة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد أحيانا، بنسبة حدوث تتراوح بين 60 و80% على «مطروح، الإسكندرية، دمياط، بورسعيد، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية، القليوبية، القاهرة، الجيزة، الاسماعيلية، السويس، الفيوم، بني سويف، المنيا»، وتكون تلك الأمطار على فترات متقطعة قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس.

كما أشارت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وحذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين وشددت على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة للحد من الأضرارا الناجمة عن حالة الطقس السيئ وسقوط الأمطار، واتخاذ الحيطة والحذر عند القيادة وتجنب الاقتراب من أكشاك الكهرباء وأعمدة الإنارة.