تحذيرات ونصائح من الأرصاد للمواطنين في الطقس السيئ.. ابتعدوا عن الشبابيك

تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية والطقس السيئ وما يصاحبه من سقوط أمطار في عدة مناطق على مستوى الجمهورية، إذ كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة وموجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد، كما وجهت نصائح للمواطنين للتعامل في ظل هذه الموجة التي بدأت من اليوم الخميس وتستمر حتى الثلاثاء المقبل.

ووجّهت الهيئة العامة للأرصاد عدة تحذيرات ونصائح لمواجهة اضطراب حالة الطقس، جاءت كالآتي:

تحذيرات الأرصاد والنصائح لمواجهة الطقس السيئ

- لتحمي نفسك من احتمالية سقوطها نتيجة الرياح، احذر الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

- تجنب لمس أعمدة الإنارة في الشوارع.

- لوقاية نفسك من الجروح والإصابات، ابتعد قدر الإمكان عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية في أثناء حدوث العواصف الرعدية.

- عند قيادة السيارة في أثناء سقوط الأمطار يجب القيادة بحذر وتخفيف السرعة.

- عند سقوط الأمطار يفضل البقاء داخل أي مبنى سكني.

كما كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في حديثه لـ«الوطن»، عدة نصائح للمواطنين في ظل موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد من بينها:

- ارتداء الملابس الثقيلة.

- الحذر عند القيادة لأن المطر ينتج عنه عدم القدرة على التحكم في عجلة القيادة أثناء السير.

- تجنب ممارسة الأنشطة البحرية في البحر المتوسط نظرًا لارتفاع الأمواج.

طقس بارد يصل إلى الصقيع

وأصدرت هيئة الأرصاد بيانًا بحالة الطقس خلال الأيام الجارية، إذ تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ويسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما سيكون الطقس معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يكون شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.