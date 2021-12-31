إعلان حالة الطوارئ بالفيوم استعدادا للأمطار وموجة الطقس السيئ

أعلنت محافظة الفيوم، حالة الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد للقصوى، في مختلف مدن ومراكز الإقليم، استعداداً للأمطار الغزيرة التي من المتوقع أن تضرب المحافظة حتى مساء اليوم الجمعة، تصل ذروتها في فترة الظهيرة.

جاء ذلك بعدما شهدت المحافظة أمطاراً بسيطة على مناطق متفرقة الخميس، وذلك طبقاً لتحذيرات الأرصاد الجوية، من موجة طقس سيئ وتقلبات جوية شديدة تضرب المحافظة خلال الساعات المقبلة، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي جاهزية كل سيارات شفط المياه لسحب الأمطار من الشوارع.

جاهزية العاملين والمعدات والسيارات

وقال محمد عبد الجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، إنّه منع الإجازات، وتأكد من جاهزية سيارات الكسح، والنافوري، والمعدات، والفاكيوم، والعاملين، موضحاً أنّه قام بتوزيعها على عدة تمركزات في المدينة وداخل المراكز لتكون جاهزة للتحرك الفوري عقب تلقي أي بلاغات عن تجمع أو تراكم مياه الأمطار.

تطهير الخطوط وبيارات الصرف الصحي

وأضاف رئيس شركة مياه الفيوم، أنّه تم عمل تطهير لكافة الرواسب من بيارات الصرف الصحي حتى تستوعب الأمطار ولا تتعرض للانسداد خلال زيادة الأمطار، موضحاً أنّه تم غرفة عمليات لمتابعة مواقع تجمع الأمطار، بالإضافة إلى تشكيل فرق للطوارئ، والتي تستقبل البلاغات عن طريق الخط الساخن 125، أو الصفحة الرسمية للشركة عبر «فيسبوك»، أو غرفة عمليات المحافظة.

تقليل استهلاك المياه خلال الأمطار

وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المواطنين بتقليل استخدام المياه للضرورة خلال هطول الأمطار بغزارة، حتى تتمكن خطوط الصرف الصحي من احتواء الأمطار ولا تتراكم.

غرفة عمليات مركزية لمتابعة الطقس

على جانب آخر، شكّل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، غرفة عمليات مركزية بالديوان العام، لمتابعة موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار، لمتابعة حالة الشوارع، وتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين عن أماكن تجمعات الأمطار، والتي تعمل على مدار الـ 24 ساعة.

توزيع سيارات كسح المياه والإطفاء

وراجع محافظ الفيوم، توزيع سيارات الإطفاء، وكسح المياه، والمعدات الثقيلة، وسيارات الحماية المدنية، وسيارات النقل في الأماكن التي متوقع خطورة بها بسبب الأمطار.