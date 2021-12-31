ارتفاع أسعار الذهب عالميا ويسجل 1820.11 دولار للأوقية

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما زاد من جاذبية السبائك والاحتفاظ بالمعدن من خلال تقليل تكلفة الفرصة البديلة، بعدما كان في طريقه لأسوأ أداء له منذ 6 سنوات.

ارتفاع العقود الآجلة للذهب

وارتفعت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.3% إلى 1820.11 دولار للأوقية، ليقترب من أعلى مستوى في شهر الذي سجله الثلاثاء الماضي، فيما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1821.10 دولار، وفقاً لـ«بلومبرج».

كان الذهب في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض سنوي له منذ عام 2015، بعد أن انخفض بنسبة 5% حتى الآن هذا العام، حيث تعافت الاقتصادات من تأثير الوباء، ما قلل الطلب على معدن الملاذ الآمن.

وتسيطر على التداولات، حالة من القلق وعدم اليقين الناتجة بشأن تداعيات المتحور «أوميكرون» وسيطرة إجازات أعياد الميلاد والعام الجديد على الأجواء.

عوائد السندات تتراجع

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في شهر واحد يوم الخميس، مع عدم وجود محفزات رئيسية لتحريك اتجاه السوق والعديد من المتداولين قبل عطلة العام الجديد.

نجح الدولار في الابتعاد عن أدنى مستوى في شهر، مع تفضيل المستثمرون الأصول ذات المخاطر العالية، ومن العروف أن الدولار القوي يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.08% خلال تعاملات الجمعة، إلى مستوى 96.0470 نقطة.

تراجع إعانات البطالة الأمريكية

وكشفت بيانات مكتب إحصاء العمالة بوزارة العمل الأمريكية تراجع عدد طلبات إعانة البطالة إلى 198 ألف طلب في الأسبوع الماضي، في الوقت الذي سجلت فيه إصابات Covid-19 في الولايات المتحدة مستوى قياسيًا لليوم الثاني على التوالي.