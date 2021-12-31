أمطار غزيرة تغرق شوارع كفر الشيخ.. والمحافظة تحذر المواطنين: الزموا بيوتكم

تشهد محافظة كفر الشيخ، هطول أمطار غزيرة على بعض مناطقها خاصة الشمالية، حيث غرقت الشوارع بسبب الأمطار التي بدأت منذ قرابة الساعة ولم تهدأ في بعض المناطق، ما جعل محافظ الإقليم اللواء جمال نور الدين، يرفع حالة الطوارئ القصوى ويحذر المواطنين من الخروج من منازلهم وقت تساقط الأمطار والنوة وحدوث رياح أو برق ورعد.

رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة المرافق

وأعلن المحافظ رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة المرافق لمواجهة الأمطار الغزيرة ورفع المياه من الشوارع، ووجه رؤساء الوحدات المحلية بسرعة التواجد في الشوارع لتسيير حركة المواطنين ومتابعة الموقف أولا بأول حتى لا تتأثر الحركة، فضلا عن التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بشكل مستمر على مدار الساعة حال حدوث أي طارئ، كما أكد على جاهزية محطات الرفع لاستيعاب كميات الأمطار التي ستسقط على غرار ما حدث خلال الأيام الماضية، حيث استقبلت المحافظة كميات كبيرة من مياه الأمطار وفقا لتصريحات سابقة للمحافظ.

وناشد محافظ كفر الشيخ، المواطنين بالتزام منازلهم وعدم ركن سياراتهم أسفل الأشجار، حتى لا تسقط ويحدث خسائر، فضلا عن ضرورة الابتعاد عن الأسلاك الكهربائية والأكشاك لعدم التعرض لصعق كهربائي، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى وتجنب السير أسفل العمدة والأشجار أيضا، مشيراا إلى أن هناك طوارئ في كافة المرافق.

طوارئ بمستشفيات كفر الشيخ تزامنا مع الأمطار

وفي نفس السياق، أكد مصدر بمديرية الشئون الصحية لـ «الوطن»، أنه جرى رفع حالة الطوارئ في استقبال المستشفيات العامة والمركزية لاستقبال أي حالات طوارئ قد تحدث، مع توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات لتقديم الدعم الطبي للمواطنين، فيما انتشرت سيارات الإسعاف على الطرق الرئيسية والفرعية خاصة الطريق الدولي الساحلي ورافده لنقل المصابين حال وقوع حوادث.