مد فترة تلقي طلبات وترشيحات جوائز الدولة إلى 2 يناير 2022

أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، مد فترة تلقي طلبات الترشحيات والتقدم لطلبات جوائز الدولة في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والقانونية للعام 2022، وتشمل جوائز الدولة «النيل، والتقديرية، والتفوق، والتشجيعية» إلى يوم 2 يناير 2022، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

كما يستمر المجلس في استقبال المتقدمين والمرشحين للجوائز يومd الجمعة والسبت الموافقين 31 ديسمبر 2021 و1 يناير 2022، من الساعة 10 صباحاً وحتى 4 عصراً.

وأعلن المجلس الأعلى للثقافة، بدء الترشح لجوائز الدولة في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والقانونية للعام 2022 كالتالي:

جوائز الدولة للتفوق 2022:

وأعلن المجلس شروط جوائز الدولة للتفوق في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية لعام 2022، وكذا قيمة كل جائزة في كل فرع 100 ألف جنيه مصري، إضافة إلى ميدالية فضية لا يجوز تقسيمها، أو منحها إلى شخص واحد في الفرع ذاته أكثر من مرة واحدة، وعلى المتقدم استيفاء الأوراق التالية، إضافة إلى تحميلها على أسطوانة مدمجة.

ومن أبرز شروطها تقديم أعمال تثبت مرور15 عامًا أو أكثر على بداية النشاط الإبداعي أو الفكري، عند الإعلان عن الجائزة فى أول أكتوبر «تقديم رقم إيداع أو إفادة معتمدة من الجهات التى قامت بتنفيذ أو عرض الأعمال» للمتقدم أو المرشح، ولا يعتد برسالة الماجستير أو الدكتوراة كإثبات مرور هذه المدة على بداية النشاط الإبداعي أو الفكري.

جوائز الدولة التشجيعية 2022:

كان المجلس الأعلى للثقافة أعلن بدء التقدم لجائزة الدولة للتفوق في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وجوائز الدولة التشجيعية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والقانونية، قيمة جائزة الدولة التشجيعية 50 ألف جنيه مصري، ومن أبرز شروطها أن يكون المتقدم للجائزة دون سن الـ40 في أول أكتوبر من عام الإعلان عن الجائزة.