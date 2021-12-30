6 إصدارات جديدة عن قصور الثقافة استعدادا لمعرض القاهرة للكتاب

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، صدور مجموعة متنوعة من إحدث الكتب، في إطار الاستعدادات لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، في دورته رقم 53.

أبرز المعلومات عن كتب قصور الثقافة

وقال الشاعر جرجس شكرى مدير عام النشر بالهيئة في تصريحات للصحفيين: أصدرت هيئة قصور الثقافة، ستة كتب جديدة، صدرت عن مشروع النشر بالهيئة من سلسلة ذاكرة الكتابة «سندباد في سيارة»، ضمن سلسلة سندباديات للكاتب الكبير حسين فوزي، وهو الكتاب السادس في هذه المجموعة بعد أن نشرنا، سندباد مصري، سندباد بحري، سندباد عصري، سندباد إلي الغرب، ومن سلسلة ذاكرة الكتابة، التى يرأس تحريرها الدكتور أحمد زكريا صدر كتاب «تراجم مصرية وغربية» لمحمد حسين هيكل.

أحمد عبد المعطي حجازي شاعر اليوتبيا المفقودة

وتابع شكري، ومن سلسلة كتابات نقدية التى يرأس تحريرها الدكتور حسين حمودة، صدر كتابين «انعكاس الثقافة القومية علي الإبداع» للكاتب الراحل طلعت رضوان، و«أحمد عبد المعطي حجازي شاعر اليوتبيا المفقودة» للدكتور رضا عطية، ومن سلسلة المسرح التي يرأس تحريرها الدكتور علاء عبد العزيز، مسرحية «قاع» لمحمود محسن، ومن سلسلة الدراسات الشعبية التي يرأس تحريرها الباحث حسن سرور، كتاب «المصاغ الشعبي» لابتهال العسلي.

وقال الدكتور رضا عطية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عن كتابه: «أحمد عبد المعطي حجازي.. شاعر اليوتوبيا المفقودة»، إنه الكتاب الأهم والأغلى في مسيرتي النقدية، عن هرم مصر الشعري ورائد الحداثة الشعرية العربية، أحمد عبد المعطي حجازي، الكتاب الذي كانت أمي، رحمها الله، تسهر الليالي إلى جواري، ولا تذهب للنوم، إلا بعد أن تطمئن عليَّ، بأني فرغت من حصة اليوم من الكتابة والتأليف، شكرا للهيئة العامة لقصور الثقافة وكوادرها، ورجالها المخلصين، الذين أخرجوا هذا الكتاب.

وتنطلق الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، في الفترة من 26 يناير حتى 6 فبراير 2022، بالتجمع الخامس، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، والكاتب يحيى حقي شخصية المعرض هذا العام.