«عبدالعاطي»: تحويل 800 ألف فدان للري الحديث حفاظا على الموارد المائية

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إنّه تم تحويل 800 ألف فدان من الأراضى الزراعية لنظم الري الحديث من خلال المزارعين أنفسهم بعد اقتناعهم بأهمية التحول للري الحديث، للحفاظ على الموارد المائية وما لهذا النظام من فوائد.

«عبد العاطي»: نظام الري الحديث يزيد إنتاجية المحاصيل بنسبة 40 %

وأشار «عبد العاطي»، في بيان صحفي للوزارة، اليوم، إلى أنّ فوائد نظم الري الحديث أبرزها زيادة الإنتاجية المحصولية بنسبة 30 و40% وتقليل تكلفة الأسمدة والطاقة والعمالة وتحسين جودة المحاصيل المنتجة بالإضافة لترشيد استخدام المياه، لافتًا إلى تحويل الأراضي للري بالنظام الحديث في محافظات «كفر الشيخ والغربية والمنوفية ودمياط والشرقية والدقهلية والبحيرة، وشمال سيناء وأسوان وأسيوط والسويس وقنا وأسوان».

الري: الوزارة مستمرة في توعية المزارعين بأهمية النظام الجديد

وأوضح «عبد العاطي»، أنّ الوزارة مستمرة في عقد المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات المختلفة للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات التحول للري الحديث، والعمل على توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث بزمام 3 ملايين فدان من الأراضي القديمة خلال 3 سنوات.

وأعلنت الوزارة، إنشاء العديد من التطبيقات الإليكترونية أبرزها تطبيقات خاصة بمتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة لها، ومنظومة لحصر التعديات على نهر النيل والجزر النهرية، والتعديات علي شبكة الترع والأراضي الزراعية.

وشدد وزير الموارد المائية على ضرورة الاستمرار في تطوير تطبيقات الوزارة، مع تحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل المنظومة والاستفادة منها على الوجه الأمثل.