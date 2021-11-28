كيفية التظلم على نتيجة مسابقة الموارد المائية والري لاختيار مهندسين

لازالت الفرصة متاحة أمام المتقدمين لـ وظائف وزارة الموارد المائية والري لاختيار مهندسين في مختلف التخصصات، للتظلم من نتائج المسابقة التي أعلنت نتائجها الاثنين الماضي الموافق 22 نوفمبر الجاري، واستمرارا لسلسسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة تستعرض «الوطن»، تفاصيل التظلم على النحو التالي:

- يتم الاستعلام عن الوظائف من خلال رابط بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز وهو https://jobs.caoa.gov.eg/ .

- جرى فتح باب التظلم من يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر ولمدة 15 يوما أي يستمر حتى الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر المقبل.

- يمكن للراغب في التظلم سداد رسم قدره 20 جنيها بمقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ثم تسجيل التظلم عبر البوابة.

يقع الاختيار على 238 مهندسا في مختلف التخصصات.

يعد هذا الإعلان عن الوظائف أول مسابقة مركزية ينفذها الجهاز منذ العمل بقانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016.

أتاح الجهاز النتيجة كاملة عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية.

الاعلان عن مسابقة جديدة لشغل 140 وظيفة

يذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعمل حاليا على الإعداد لمسابقة ثانية، وهي شغل 240 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية والري، ومن المقرر فتح باب التقدم لها خلال يناير المقبل إلكترونيا على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

وينظم الجهاز المسابقة في إطار تطبيقه لنص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتي تنص على أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفي جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.