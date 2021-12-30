وزير الري: غرف عمليات لمتابعة تداعيات هطول الأمطار.. وبيان كل 6 ساعات

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات هطول الأمطار خلال الأيام القادمة، وشدّد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» على ضرورة التأكد من جاهزية شبكة المجاري المائية ومحطات رفع المياه ومخرات السيول وأعمال الحماية المقامة عليها، للتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة المتوقعة.

إعلان حالة الاستنفار والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة

وأوضح «عبد العاطى»، أنّ وزارة الموارد المائية والري، اتخذت كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة أي أخطار متوقعة خلال الأيام المقبلة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، مع إعلان حالة الاستنفار بكل أجهزة وقطاعات الوزارة، وتنفيذ خطة متابعة تداعيات هطول الأمطار بشكل دائم، ومناسيب المياه الحالية فى معظم الترع والمصارف للتأكد من كونها في الحدود الآمنة لاستيعاب كميات الأمطار، وتوفير منفذا لسريان المياه بعد تشبع الأراضي الزراعية بالمياه.

بيان كل 6 ساعات حول سقوط الأمطار

وتابع الوزير، أنّ الوزارة تقوم من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التابعة لها على مدار الساعة، برصد ومتابعة حالة الأمطار التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لقطاع التخطيط، ويتم على الفور رفع درجة الاستعداد القصوى وفقا للحالة، فضلا عن استنفار المعدات والأفراد بكافة قطاعات الوزارة.

وشدّد «عبدالعاطي» على التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة التي يتم إمدادها بخرائط التنبؤ على مدار الساعة، وإصدار تقرير بالحالة كل 6 ساعات، فضلًا عن تحليل البيانات التي يتم تجميعها من خلال شبكة أجهزة قياس الأمطار المنتشرة بجميع إنحاء الجمهورية لتحديد كمية الأمطار التي سقطت بكل منطقة على مستوى الجمهورية، وحساب حجم المياه أمام السدود وداخل بحيرات التخزين.

تشكيل غرفة عمليات مركزية وربطها بغرف عمليات المحافظات

وأعلن المهندس السيد شلبي، رئيس مصلحة الري، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إلغاء إجازات المهندسين والعاملين خلال يومي الجمعة والسبت، للتعامل مع موجة الأمطار واستيعابها، وتشكيل غرفة عمليات مركزية وربطها بغرف عمليات المحافظات، إلى جانب تنظيم دوريات من المهندسين والعاملين على مدار 24 ساعة، في الوزارة والمحافظات للتعامل مع حالات الطوارئ، لافتاً إلى تخفيض المناسيب في الترع للحدود الآمنة لتوفير المياه لمحطات مياه الشرب، واستيعاب المياه المتساقطة في الترع.

تحريك فرق ومعدات الطوارئ بالقرب من النقاط الساخنة

ولفت «شلبي» إلى تحريك فرق ومعدات الطوارئ بالقرب من النقاط الساخنة لتأمين جسور الترع والانتهاء من تطهير مخرات السيول في المحافظات الجبلية والوجه القبلي ومحافظتي مطروح وسيناء .