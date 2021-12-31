شريف صالح: الرئيس افتتح 50 مشروعا في أسبوع الصعيد وأعاد المرأة لمكانتها

قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن الأسبوع الماضي شهد افتتاح 50 مشروعا في مختلف القطاعات، جعلت مشاعر البهجة والفرح تسيطر على الأهالي، مؤكدًا أن المرأة المصرية لها دور كبير في التنمية، كما عادت إلى مكانتها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف صالح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا الصباح»، عبر قناة اكسترا نيوز، من تقديم الإعلاميين محمود السعيد ونهى درويش: «في السنوات الماضية، كنا نعاني عدم توفر فرص العمل وهجرة الأهالي والشباب للمحافظات الأخرى بسبب عدم إتاحة المشروعات التنموية، لكن في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي جرى تدشين مشروعات توفر مليون فرصة عمل».

مجمع بنبان أكبر مشروعات الطاقة الشمسية

وتابع رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن مجمع بنبان للطاقة الشمسية مشروع عالمي ووضع مصر في مصاف الدول المستغلة للطاقة النظيفة، لافتًا إلى أنه سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

الصعيد أرض خصبة للتنمية

وأكد «صالح»، أن صعيد مصر أرض خصبة للتنمية ولم يحصل على حظه في العقود السابقة، مشيرًا إلى أنه شهد محاور وكباري أنشئت على نهر النيل، بالإضافة إلى المدن الجديدة التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما يمثل توطينا جديدا لغرب النيل، وهو ما سيفتح المجال لعودة أهالي الصعيد للعمل في محافظاتهم.

ولفت «صالح» إلى أن المحاور التي أُنشئت في صعيد مصر ربطته بجميع أنحاء الجمهورية، وسيتم ربط هذه المحاور بالقارة أفريقية، وهو إنجاز يشهد له العالم والدولة المصرية وأهالي الصعيد.

المستقبل يبنى بالشباب

وشدّد رئيس هيئة تنمية الصعيد على أن المستقبل يبنى بالشباب، إذ أنهم يثبتون دعائم الدولة المصرية، وستشهد مصر عقد أهم وأكبر منتدى شباب العالم، كما أولى الرئيس السيسي اهتماما كبيرًا بالحرف اليدوية والتراثية وتطويرها وتصديرها للخارج.