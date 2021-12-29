سامي عبد الراضي: «أسبوع الصعيد» حدث تاريخي وطبطبة على أهالي وجه قبلي

علق الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي، مدير تحرير جريدة «الوطن»، على المشروعات التي جرى افتتاحها في محافظات الصعيد، ووصفها بأنها حدثا تاريخيا، وذكر «عبدالراضي» مقتطفات من حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء افتتاح مشروعات «أسبوع الصعيد»، أبرزها «إحنا مش جايين عشان احتفالية.. إحنا بنتكلم جد وبنأسس لدولة جديدة».

«عبدالراضي»: أتمنى تكرار «أسبوع الصعيد» كل عام

وأضاف «عبد الراضي»، خلال لقاء ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية آية جمال الدين، اليوم الأربعاء، أن المشروعات التي جرى افتتاحها في «أسبوع الصعيد» بمثابة «طبطبة» من الرئيس والدولة المصرية على أهالي وجه قبلي بعد سنوات من التهميش والنسيان والحرمان من التطور والمدنية والخدمات.

وأشار مدير تحرير «الوطن» إلى أنه يتمنى تكرار أسبوع الصعيد كل عام أو عامين،حسب رؤية الدولة ، لكي لا يذهب الصعيد بعيدا عن بال الحكومة مثلما كان يحدث في الماضي، مشيدا بحفل الختام، ووجه التحية للعمال «الشقيانين» الذين تعبوا لتغيير شكل البلد للأفضل.

من ناحية أخرى علق الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي عن آخر تطورات واقعة انتحار موظف في شركة التجمع الخامس، قائلا إن المكتب الفني للنائب العام أصدر بيانا هاما، وجاء في توقيته، بعد لغط أُثير للموظف «نور الدين»، إذ يعتبر هذا البيان ليس فنيا بالشكل العادي، لكنه يحتوي على رسالة للمجتمع لتوعيته، ومن هنا يظهر الدور الهام للإعلام في نقل وشرح وتبسيط ما تصدره النيابة العامة وتوضيحه للمواطنين.

وأوضح أن جريدة «الوطن» تمكنت من عرض الدفتر الذي يدون فيه البقال المجاور لمحل إقامة الموظف «نور الدين» في منطقة فيصل بالجيزة ويدعى «عم محمود»، وتبين أن من ضمن المديونات مسحوبات 622 جنيه وجميعها منتجات مرتبطة بالطعام.

«عبد الراضي»: ذوو الهمم لهم حقوق كثيرة علينا

وتطرق «عبد الراضي» للمنظومة الإلكترونية الطبية لذوي الهمم، قائلا إن هناك اهتمام كبير من قبل الدولة لذوي الهمم، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كرم مجموعة منهم مؤخرا، وحقق لهم أمانيهم، «ذوي الهمم لهم حقوق كبيرة علينا وواجبات من الدولة لازم تقوم بيها ودة اللي حصل في الفترة الأخيرة».