«التنمية المحلية»: الصعيد سيشهد طفرة في عام 2024

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن محافظات الصعيد تشهد طفرة غير مسبوقة في المشروعات والخدمات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفا لـ«الوطن» أن الصعيد يتغير للأفضل، ويتم إدخال الخدمات للقرى والنجوع بشكل منتظم والعمل على استكمال المشروعات المتعثرة والتركيز على البنية الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدا على مواصلة العمل بالمشروعات والصعيد في 2024 وهو العام الذي سيشهد تحسين جودة الحياة وإنهاء معاناة أهالي الصعيد في أغلب احتياجاتهم، حيث جارٍ حاليا من خلال مشروعات حياة كريمة وتطوير الريف المصري وبرنامج التنمية المحلية الارتقاء بالخدمات المقدمة بالصعيد وتأهيل الشباب ورفع كفاءة العنصر البشري.

التركيز على 33 ملفا

وأضاف قاسم أن أي مركز إداري بالقرى التابعة له سيتم إدخال المرافق له، حيث يوجد نحو 33 ملفا داخل محافظات الصعيد يجري تغييرها للأفضل وتوفير حياة كريمة وآمنة لملايين الأسر، لافتا إلى أن كل جهات الدولة تتعاون فيما بينها لإنجاز العمل بالصعيد بعد عقود طويلة من الاهمال وغياب الاهتمام.

مراكز تكنولوجية متطورة

وأشار إلى أنه يتم إدخال مراكز تكنولوجية متطورة ملحقة بالأحياء لتقديم الخدمات للمواطنين، من تراخيص وخلافه وأيضا الدفع بخدمة الحي المتنقل بعدد من الأحياء للوصول للمواطنين في أماكن التجمعات، أيضا يتم تحسين بيئة العمل من خلال ترفيق المناطق الصناعية ودعم المشروعات الصغيرة والتكتلات في محافظات الصعيد، وهو ما حدث في قنا وسوهاج لزيادة الفرص الاستثمارية وتوفير فرص عمل.

مبادرة صوتك مسموع

وأشار إلى أنه يتم تدريب كوادر بشرية للاستعداد لانتخابات المجالس الشعبية المحلية، والتفاعل مع المواطنين واحتياجاتهم، حيث تتلقى مبادرة «صوتك مسموع» استفسارات وشكاوى واقتراحات المواطنين والعمل على تحقيق رضا المواطنين ومن ضمن الملفات التي تتلقاها المبادرة مخالفات البناء والاشغالات والتعديات والفساد ومواعيد المحلات.