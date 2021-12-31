طقس الإسماعيلية.. أمطار صباح اليوم واستمرار حالة الطوارئ

شهدت محافظة الإسماعيلية صباح اليوم الجمعة تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة الإسماعيلية استمرت من الثامنة حتى العاشرة صباح اليوم.

وشهدت المحافظة طقسا مضطربا في الساعات الأولى من الصباح بنشاط حركة الرياح على كافة أرجاء المدينة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بالتزامن مع الأسبوع الماضي.

طوارئ على الطرق السريعة والصحراوية

وانتشرت سيارات الإسعاف والخدمات المرورية علي كافة الطرق السريعة والصحراوية بالتزامن مع حالة الطقس السيء الذي ضرب المحافظة.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارات إسعاف على الطرق لتعزيز السيارات المتواجدة تحسبا لأي طارئ خلال الساعات المقبلة.

كما انتشرت الخدمات المرورية على طرق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي والإسماعيلية بورسعيد الزراعي ومحور 30 يونيو وطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي وطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي وطريق 36 الحربي.

تحذيرات للمواطنين

وحذرت المركز المحلي للسلامة والطوارئ في الإسماعيلية المواطنين في بيان رسمي على صفحة ديوان عام محافظة الإسماعيلية من حالة الطقس السيء الذي ضرب المحافظة، كما طالب المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم النزول إلا للضرورة القصوى مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

وحذر رجال المرور المنتشرين على الطرق المواطنين من عدم تجاوز السرعات المقررة والسير بحذر على الطرق لعدم التسبب في أي حوادث مرورية خلال الساعات المقبلة مع حالة الطقس.

وأعلن المركز المحلي للسلامة والطوارئ استمرار حالة الطوارئ في محافظة الإسماعيلية ورفعها إلى الدرجة القصوى وتفعيل كافة غرف العمليات.

وقال اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، في بيان رسمي، إن الشبكة الوطنية الموحدة للسلامة والطوارئ بالإسماعيلية تتابع عن قرب كافة التقلبات الجوية مع هيئة الأرصاد.