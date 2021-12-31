«حسين فهمي» يعلق على اعتزال أدهم نابلسي: «الفن مش حرام وكل واحد حر»

حالة كبيرة من الجدل، سرت بين الأوساط الفنية عقب إعلان الفنان أدهم نابلسي مؤخرا اعتزاله الغناء على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب رغبته فى التقرب إلى الله ورؤيته أن الفن يبعده عن تحقيق هدفه، وهو ما تفاعل معه الفنانون ما بين مؤيد ومعارض.

حسين فهمي يعلق على تحريم الفن

وفى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كشف الفنان حسين فهمي عن رأيه فيما أقدم عليه الفنان أدهم نابلسي قائلا: «كل واحد حر فى قراره اللي عايز يعتزل براحته دا قرار يخصه هو ميخصش حد».

وأكد فهمي: «طبعا الفن مش حرام ومينفعش حد يقول كدا لإننا لو بصينا حولينا هنلاقي إن الحياة كلها عبارة عن فن، كل حاجة هتكون مرتبطة بالفن»، وكشف أنّ الفن يعبر عن كل ماهو جميل والحياة مليئة بالجمال فكيف يمكن أن نصف الجمال بأنه حرام.

آخر أعمال حسين فهمي

يُذكر أن الفنان حسين فهمي، شارك مؤخرا في العرض الخاص لفيلم «الكاهن»، وظهر فيه بجانب زوجته بعد شائعات انفصالهم مؤخرا، وحضر أيضا عدد كبير من أبطال الفيلم منهم «إياد نصار ودرة وجمال سليمان»، بالإضافة إلى عدد من الضيوف منهم «إنجى وجدان وبشرى وإنجى أبو زيد وعمر السعيد»، وغيرهم .

ويشارك «فهمي»، في فيلم الكاهن بجانب إياد نصار ومحمود حميدة وجمال سليمان ودرة وفتحي عبد الوهاب ومحسن محيي الدين وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن .