حسين فهمي يكشف لـ«الوطن» حقيقة انفصاله عن زوجته.. شائعات

أكد الفنان حسين فهمي عدم صحة ما تردد بشأن انفصاله عن زوجته الحالية، التي ظهرت برفقته في أكثر من مناسبة، وكان أخر ظهور لهما خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته السابقة .

حسين فهمي يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته

وقال حسين فهمي لـ«الوطن»: «طول عمرنا مع بعض، مانفصلناش عشان نرجع تاني، وكلها شائعات ليس لها أساس من الصحة».

آخر أعمال الفنان حسين فهمي

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان حسين فهمي فيلم «الكاهن»، الذي بدأ عرضه في السينما حاليًا، والعمل من بطولة «إياد نصار»، والفنانة درة، ومحمود حميدة، وفتحي عبد الوهاب، ومحسن محيي الدين، وثراء جبيل، وأحمد فؤاد سليم، وغيرهم من النجوم، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن.

وأكد «فهمي»، أنه وافق على الفيلم لعدة أسباب، منها أنّ الفيلم يدور في إطار رعب تشويقي، فضلا عن رغبته في العمل مع المخرج عثمان أبو لبن، بالإضافة إلى العمل مع الفنانة درة ومحمود حميدة، وعدد من نجوم الفن.

حسين فهمي ينضم للسوشيال ميديا

وبعد فترة طويلة من الشائعات حول الفنان حسين فهمي، قرر أن ينضم إلى السوشيال ميديا خاصة أنه كان بعيد عنها طوال الفترة الماضية، وقال خلال فيديو « أنا كنت طول عمري بعيد عن السوشيال ميديا وكنت بعتبر دا عالم افتراضي بعيد عننا وإنه عالم مش واقعي لكن للأسف الشديد في الفترة الأخيرة اكتشفت إن فيه ناس كتير بتتكلم باسمي وبتقول معلومات غلط لذلك قررت أن يكون لي صفحة موثقة على السوشيال ميديا».