لو عايز تخرج وتتصور.. أماكن تتزين بديكور ليلة رأس السنة تعرف عليها

على مدار الأيام القليلة الماضية، بدأ الكثيرون ينشرون صور خاصة بهم أثناء تواجده في عدد من الأماكن التي تتزين بزينة رأس السنة، آملين أن يكون العام الجديد مليئ بالخير وتحقيق الأمنيات التي يرغبون بها، ما جعل العديد من راغبي الاحتفال بليلة رأس السنة يبحثون عن تلك الأماكن حتى يتوجهوا لها للاحتفال بليلة رأس السنة وقضاء وقت ممتع برفقة العائلة والأصدقاء.

وهناك الكثير من الأماكن المختلفة التي حرصت على تزيين المقار الخاصة بها بزينة رأس السنة، حتى تجذب أكبر عدد ممكن من راغبي الاحتفال والتقاط الصور، ومن خلال السطور التالية، نرصد أبرز تلك الأماكن التي يمكن التوجه إليها والتقاط صور بجانب زينة رأس السنة وجاءت كالتالي:

أماكن تتزين بزينة رأس السنة

حرصت الكثير من إدارات الأماكن المختلفة على التزيين بزينة رأس السنة، لإضفاء أجواء الاحتفالات، حتى يتوجه لها راغبي الاحتفال بتلك الليلة، ومن أبرز تلك الأماكن التي يمكن الخروج لها لالتقاط الصور، هي:

الشيخ زايد بأكتوبر

أصبحت منطقة الشيخ زايد الموجودة في 6 أكتوبر مرتبطة بشكل كبير باحتفالات رأس السنة، إذ تحرص جميع المولات والمحلات المتواجدة بها على تزيين مقراتها والشوارع المحيطة بها بزينة رأس السنة، حتى أصبحت جميع شوارع مدينة الشيخ زايد تتجمل بزينة رأس السنة، لتكون مقصدا للاحتفال بتلك المناسبة كل عام.

التجمع الخامس

تأتي منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة في المرتبة الثانية ضمن الأماكن التي يمكن الاحتفال بها بمناسبة رأس السنة، إذ تتميز منطقة التجمع الخامس بكثرة المولات المختلفة، والكافيهات وأماكن كثيرة للخروج والتنزه، وتحرص جميع تلك الأماكن على التزيين بزينة رأس السنة، وتجميل الشوارع المحيطة بها، حتى يتمكن المواطنين الراغبين في الاحتفال من التقاط الصور التذكارية في هذه الأجواء الفريدة.

المولات التجارية

تنتشر المولات التجارية الكبيرة في جميع محافظات الجمهورية، وبالرغم من أنها تتواجد بكثرة في القاهرة الكبرى، إلا أن باقي المحافظات تمتلك مولات تجارية كبيرة أيضا، وتحرص تلك المولات التجارية بالمحلات والمطاعم والكافيها الموجوده بها على تزيين تلك الأماكن بزينة رأس السنة، حتى يستطيع الزائرون معايشة تلك الأجواء والتقاط الصور المختلفة بها، ومن أهم تلك المولات «كايرو فيتستيفال سيتي، سيتي سنتر ألماظة، سيتي ستارز مول، مول مصر، مول العرب، صن سيتي».