46 رحلة بالون طائر تحلق في سماء الأقصر قبل ساعات من احتفالات رأس السنة

شهدت سماء البر الغربي بمحافظة الأقصر في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، تحليق رحلات البالون في منطقة القرنة، وبلغ عددها 46 رحلة بالون طائر، لتختتم بذلك العام الميلادي 2021، وقبل ساعات من بدء العام الجديد 2022 واحتفالات رأس السنة الميلادية، وسط حالة من الفرح سادت بين السائحين المحلقين على متن الرحلات.

46 رحلة تحلق في سماء الأقصر

وأوضح مصدر باتحاد شركات البالون الطائر، أن رحلات البالون الطائر حلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم، ووصل عددها إلى 46 رحلة بالون طائر، تحمل على متنها عددًا كبيرا من السياح من كافة الجنسيات الأجنبية المتنوعة ومنها «الألمانية، الأمريكية، الرومانية، الإسبانية، الفرنسية»، وكذلك عدد من المصريين.

ارتفاع نسب الإشغال بالفنادق

وتشهد فنادق الأقصر هذه الأيام ارتفاعا في نسب الإشغال السياحي عن السنوات السابقة في احتفالات أعياد رأس السنة الميلادية، بحضور العديد من المصريين والأجانب الذين قرروا قضاء فصل الشتاء داخل المحافظة السياحية والاستمتاع بالطقس الدافئ الذي تتميز به محافظة الأقصر عن غيرها من المحافظات الساحلية، والتي تتسم ببرودة الطقس وهطول أمطار، مما يجعل محافظة الأقصر موقعا جيدا للاستمتاع في الشتاء.

يأتي ذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة داخل محافظة الأقصر وفي شوارعها ومداخلها الرئيسية لتأمين مداخل ومخارج المحافظة، وكذلك الأفواج السياحية المتواجدة فيها.