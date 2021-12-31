نوة رأس السنة تبدأ في الإسكندرية بأمطار غزيرة: طقس غير مستقر

شهدت محافظة الإسكندرية، طقسا غير مستقر قبل ساعات من بدء العام الميلادي الجديد عام 2022، حيث أعلن عن نوة رأس السنة والتي تضرب المدينة الساحلية بأمطار غزيرة وتستمر لمدة يومين، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية أن الأمطار تسقط اليوم على فترات متفرقة من اليوم بجميع أحياء المحافظة، ومن المتوقع استمرار الطقس غير المستقر حتى غدًا السبت.

أمطار على الإسكندرية

وتساقطت الأمطار من متوسطة إلي غزيرة، حيث هبطت على جميع مناطق محافظة الإسكندرية منذ فجر اليوم، وتفاوتت شدة الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على أحياء المحافظة، حيث انتشرت سيارات الصرف الصحي في الشوارع من أجل التعامل السريع مع الأمطار الغزيرة ومنع أي تراكمات في الشوارع خاصة مع الاحتفال بالعام الجديد وعدم تعطيل المرور.

نوة رأس السنة تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة

وناشدت محافظة الإسكندرية، المواطنين بتوخي الحذر عند النزول من المنزل وعدم النزول إلا للضرورة القصوى بسبب الأمطار الغزيرة وتمكين سيارات الصرف الصحي من التعامل السريع من تجمعات المياه في الشوارع، لمنع تعطيل حركة المرور.

صرف الإسكندرية في الشوارع لسحب المياه

وتفقد اللواء محمود نافع، رئيس شركة صرف صحي الإسكندرية، اليوم، تمركزات السيارات في مناطق المحافظة المختلفة، حيث تابع تمركزات الطريق الزراعي ومدخل عبد القادر والكيلو 21 العجمي ومنطقة شهر العسل ووادي القمر والطريق الصحراوي مرورا بمنطقة الجراري وأمام مسجد الفرقان ولم يلاحظ أي تجمعات لمياه الأمطار في تلك المناطق.

وأكد «نافع» في تصريح خاص لـ«الوطن»، على نشر السيارات وتجهيز المحطات من أجل التعامل السريع مع التجمعات في الشوارع، خاصة مع انتشار ما يقرب من 100 سيارة مدمجة وسحب.