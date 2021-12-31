حفل حماقي كامل العدد في رأس السنة بالعين السخنة.. صور

اختتم المطرب محمد حماقي عام 2021 بأقوى حفلات رأس السنة على شاطئ جبال «الجلالة»، بالعين السخنة داخل ساحة فندق توليب، وصعد حماقي على خشبة المسرح في كامل أناقته مرددا أغنية «نفسي ابقي جنوا»، وسط عاصفة من هتافات الإعجاب للحضور من مختلف الجنسيات.

حفاوة الاستقبال

وشكر حماقي الجمهور لحفاوة الإستقبال و حرص على تهنئتهم بالعام الجديد وتمني للجميع السعادة وتحقيق كل أمانيهم، وأشعل حماقي الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة طوال مشواره الفني والتي تتردد صداها بين جبال الجلالة ومنها «أجمل يوم، أحلى حاجة فيكي، يزلزل، ما بلاش، ناويها، ليه بيلموني، يا ستار»، بالإضافة إلى عدد كبير من اغاني ألبوم «يا فاتني»، وسط تفاعل الجمهور بوصلات من الرقص امتدت لأكثر من ساعتين.

«أم الدنيا وقادرين نعملها»

واختتم حماقي الحفل بمزيد من آجواء الإثارة مع أغنيتي «أم الدنيا، وقادرين نعملها»، التي يهديها لكل من يساهم ومستمر في بناء مصر، وتخلل الحفل كلمة لحماقي شكر خلالها جمهوره وكل من ساهم في نجاحه بداية من أشرف الحديدي وشيرين بدر والتنظيم الرائع لـ«dj»، العالمي ياسر الحريري حيث تم تجهيزه بمواصفات لايف عالمية من مسرح لتامر فوزي وإضاءة وليد الحريري و تصوير صلاح جودة وصوت عماد نبيل.

يأتي حفل حماقي بالجلالة ختاما لتربعه على عرش أضخم الاحتفالات والمهرجانات الدولية بمصر والعالم العربي والتي شهدت متابعات عالمية كان أبرزها تقديمه للأغنية الرسمية للاحتفال العالمي بافتتاح أقدم طريق أثري في التاريخ «الكباش».

و يعد حماقي أول مطرب عربي يقوم بتوقيع ألبوم ديجيتال في بث مباشر «لايف»، وبمشاركة حيه لقرابة 300 ألف من جمهوره حول العالم وذلك عبر صفحته على انستجرام .