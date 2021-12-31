القليوبية تدفع بمعدات وسيارات رفع المياه للسيطرة على آثار الأمطار

تستمر محافظة القليوبية في عملية رفع مياه الأمطار التي خلفها طقس أمس الخميس بعد سقوط أمطار متفاوتة الشدة وبالرغم من قلة الأمطار ظهرت تجمعات المياه في الشوارع والميادين، وخاصة أمام ديوان عام المحافظة ومسجد ناصر بكورنيش النيل ببنها ومدخل نفق الإشارة بالعاصمة وعددا من المناطق وخاصة القرى.

مياه القليوبية تدفع بمعداتها لإنقاذ الشوارع والأنفاق

ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بالتعاون مع الوحدات المحلية بعدد من المعدات لرفع المياه، بعد أن تعرضت محافظة القليوبية لحالة من الطقس السيئ وعدم الاستقرار وانخفاض شديد في درجة الحرارة وطقس غير مستقر وسقوط أمطار متفاوتة الشدة، فيما استمرت عمليات رفع مياه الأمطار من الشوارع والميادين التي خلفها طقس أمس الخميس.

وكانت أجهزة المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي أعلنتا حالة الطوارئ واستنفار غرف العمليات لمواجهة تقلبات الطقس والتدخل السريع في حالة زيادة حدة الأمطار ما يستدعي رفع المياه بسرعة في حالة تراكمها.

رفع الطوارئ بسبب الأمطار بالقليوبية

وقال المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه القليوبية، إنه فور بدء سقوط الأمطار تم إعلان حالة الطوارئ ونشر الشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية للطرق المختلفة بالمحافظة والميادين ومنازل ومطالع الكباري والتشديد على تمركز المعدات في الأماكن المتوقع تجمع المياه بها.