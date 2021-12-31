صديق الراحل جابر عصفور يكشف سر خروج جثمانه من جامعة القاهرة

تُشيع جنازة الدكتور جابر عصفور، وزيرة الثقافة الأسبق، الذي رحل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز 77 عاما بعد صراع مع المرض على فترات متقطعة، غدا، ومن المقرر الصلاة على جثمان الراحل في جامع صلاح الدين بالمنيل، ثم سيتم التوجه إلى جامعة القاهرة؛ ليطوف بها وليودعه زملاؤه وطلابه.

خط سير جنازة الدكتور جابر عصفور

وكشف الدكتور طارق النعمان، الأستاذ بجامعة القاهرة، والصديق المقرب للدكتور عصفور، لـ«الوطن»، خط سير الجنازة، قائلا: «ستتم غدًا، الصلاة على روح الأستاذ الدكتور جابر عصفور بعد صلاة الظهر مباشرة في جامع صلاح الدين بالمنيل، ثم سيتجه إلى جامعة القاهرة ليطوف بها وليودعه زملاؤه وطلابه، ومنها إلى مدافن الأسرة بالسادس من أكتوبر، وذلك حسب وصية المثقف والأستاذ الكبير».

وأضاف النعمان أن الدكتور جابر عصفور، أحد أعمدة الثقافة المصرية والعربية، ومعلم الأجيال، أستاذي وصديقي وأخي الأكبر، وزير الثقافة، ومدير مركز الترجمة، وأمين المجلس الأعلى للثقافة، ورئيس قسم اللغة العربية بآداب القاهرة، ورئيس تحرير مجلة فصول الأسبق، الذي لم يتوقف عطاؤه الثري لأمته المصرية والعربية على مدار نصف قرن كامل من الإبداع الخصب الخلاق.

نعمان: عصفور سيظل رمزا وخالدا في وجدان الأمة

وتابع: «لقد كان جابر عصفور، وسيظل بما خلفه من إنتاج وفكر خصب أصيل، وما لعبه من أدوار في الواقع الثقافي المصري والعربي رمزًا ومنارًا يندر أن يتكرَّر، وسيظل حاضرًا وخالدًا في وجدان أمته بما أسداه إليها من عطاء».

كان الدكتور جابر عصفور المثقف الكبير نقل إلى أحد مستشفيات قصر العيني، الأسبوع الماضي، وتم حجزه في الرعاية المركزة.

ونعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة الدكتور عصفور وقالت في بيان لها، إنّ الثقافة المصرية والعربية فقدت أحد أعمدتها الراسخة، مشيرة إلى أن الراحل كان بمثابة الصديق والأب والمعلم لكل من شاركه العمل وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.