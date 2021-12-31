عبدالدايم تنعى الدكتور جابر عصفور: أحد أهم أعمدة الثقافة العربية

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات بالوزارة، الكاتب والباحث الكبير الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق الذي غيبه الموت، صباح اليوم الجمعة 31 ديسمبر، عن عمر يناهز 77 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وزيرة الثقافة: الدكتور جابر عصفور وضع بصمات بارزة في مجال التنوير

وقالت الوزيرة في بيان لها، إنّ الثقافة المصرية والعربية فقدت أحد أعمدتها الراسخة، وأضافت أنّ الراحل له بصمات بارزة في مجال التنوير وحقق الكثير من الانجازات الخالدة، مشيرة إلى دوره الرائد في البحث الأكاديمي وإدارة المواقع الثقافية التي تولاها، وتابعت إن الراحل كان بمثابة الصديق والأب والمعلم لكل من شاركه العمل وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أنّ الدكتور جابر عصفور ولد في 25 مارس 1944، وتخرج في قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وحصل على درجة الدكتوراه عام 1973، ونال العديد من الجوائز، أبرزها جائزة أفضل كتاب للدراسة النقدية من وزارة الثقافة المصرية عام 1984، وجائزة أفضل كتاب في الدراسات الإنسانية من معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 1995، كما منحه رئيس جمهورية تونس الوسام الثقافي التونسي في أكتوبر، كما حصل على جائزة النيل عام 2019، وهي أعلى جوائز الدولة المصرية قيمة، وشغل منصب مدير المركز القومى للترجمة وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة ثم وزيرا للثقافة، إلى جانب عضويته في العديد من الجمعيات الأدبية.