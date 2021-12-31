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عزاء الدكتور جابر عصفور الأحد المقبل بالحامدية الشاذلية

كتب:

إلهام زيدان
01:37 م | الجمعة 31 ديسمبر 2021
الدكتور جابر عصفور

الدكتور جابر عصفور

قال الدكتور طارق النعمان، الأستاذ بجامعة القاهرة، صديق الراحل جابر عصفور، إنّ عزاء وزير الثقافة الأسبق، سيكون يوم الأحد المقبل الموافق 2 يناير 2022، في مسجد الحامدية الشاذلية عقب صلاة المغرب مباشرة.

كان النعمان أعلن تشييع جنازة الدكتور جابر عصفور، الذي رحل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز 77 عاما، بعد صراع مع المرض على فترات متقطعة، غدا بعد صلاة الظهر، ومن المقرر الصلاة على جثمان الراحل في جامع صلاح الدين بالمنيل، ثم التوجه إلى جامعة القاهرة ليطوف بها ويودعه زملاؤه وطلابه، ومنها إلى مدافن الأسرة بالسادس من أكتوبر.

 

 

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