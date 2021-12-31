أمطار خفيفة ونشاط للرياح على غالبية مدن بني سويف.. الحرارة تسجل 8 درجات

شهدت محافظة بني سويف، منذ قليل، طقسا غير مستقر، حيث تساقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدة مناطق بقرى ومدن المحافظة، وسط طقس بارد مع وجود رياح خفيفة، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 8 درجات مئوية، في ظل عدم تسجيل غرفة عمليات المحافظة أي بلاغات أو استغاثات خاصة بموجة الطقس السيئ.

مدن بني سويف تستعد لموسم الشتاء

من جانبه، وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رؤساء المدن ومسؤولي القطاعات الخدمية، برفع درجة الاستعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات حالة عدم استقرار الطقس، في إطار توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بمراجعة خطة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم سقوط الأمطار والسيول، خاصة في ضوء تقرير هيئة الأرصاد الجوية، الذي تضمن الإشارة إلى حالة الطقس المتوقعة الأسبوع الجاري وما يصاحبها من انخفاض من درجات الحرارة وسقوط أمطار ووجود نشاط للرياح على بعض المناطق بمحافظات شمال وجنوب الصعيد.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس غير المستقر

ورفعت شركة مياه بني سويف درجة الاستعداد، والتأكد من جاهزية محطات الصرف الصحي وأنها تعمل بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، مع التأكيد على استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي قد تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات.