طقس شمال سيناء: أمطار متفرقة ورياح وانخفاض في درجات الحرارة

ضربت مدن وقرى محافظة شمال سيناء قبيل فجر اليوم الجمعة، أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة، ولم تؤثر على حركة السير والمارة في مدن العريش والشيخ زويد ورفح وبئر العبد ومناطق الوسط من سيناء.

واختفت صباح اليوم شمس النهار بشكل تام، وتكاثرت الغيوم في سماء المنطقة التي تشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية.

رياح قوية في المناطق الصحراوية بوسط سيناء

وأكد مواطنون من مدينة العريش أن المناطق الساحلية والصحراوية ذات الكثافة السكانية الأقل، يوجد بها رياح شديدة السرعة على غالبية الأنحاء وأخرى محملة بالأتربة في مناطق نخل والحسنة والقسيمة والبرث ووادي العمر والمناطق الأخرى القريبة من جبل الحلال بوسط سيناء.

بدوره أكد العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مجلس مدينة العريش، في بيان له، أن قوة المجلس بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمديريات جاهزة تماما لأي احتمالات.

وأضاف رئيس المجلس، أنه تم تسليك بيارات الصرف الصحي الموجودة في شارع 23 يوليو و26 مايو بوسط العريش، وأنه تم تجربة البيارات المؤدية إلى مواسير الصرف الصحي بعد إعادة الشيء لأصله أثناء رصف شوارع وسط المدينة.

20 سيارة تابعة لمجلس المدينة جاهزة لمواجهة التقلبات المناخية

وأوضح رئيس مجلس مدينة العريش، أن 20 سيارة تابعة للمجلس وشركة المياه والصرف الصحي جاهزة تماما لصرف المياه الراكدة، والعمل على فتح الشوارع حال تساقط أمطار بكميات كبيرة على وسط المدينة.

وقد حذر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، في بيان سابق له، الأهالي من الاقتراب من أعمدة الكهرباء وقت تساقط الأمطار، مشيرا أن بعض الأعمدة حينما تتساقط عليها مياه الأمطار تسبب ماسا كهربائيا.

وأضاف المحافظ أنه على أصحاب السيارات عدم السير بسرعة عالية على الطرق السريعة التي تقل فيها الرؤية بفعل الطقس، وعدم وضع السيارات أسفل اللافتات الكبيرة وقت زيادة سرعة الرياح، موضحا أن قسم الطوارئ بالمحافظة في انعقاد تام، وذلك بالتنسيق مع رؤساء المدن والمجالس والمديريات في المحافظة.