طقس البحيرة اليوم.. أمطار ورياح والعظمى تسجل 14 درجة مئوية

تشهد محافظة البحيرة طقسا باردا اليوم الجمعة، حيث تعرضت المدن والمراكز لسقوط أمطار غزيرة بداية من مساء أمس الخميس، وذلك مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ونشاط لحركة الرياح وسط موجة من الصقيع، لا سيما في المدن الساحلية بالمحافظة «إدكو، رشيد، المحمودية».

درجات الحرارة في البحيرة

وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم، 14 درجة مئوية وبلغت نسبة الرطوبة 87%، والرياح بلغت سرعتها 18 كيلو مترا في الساعة، وشهدت المحافظة عقد لغرفة العمليات المركزية برئاسة اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، وعدد من القيادات التنفيذية في المحافظة.

رفع درجة الاستعداد للتعامل مع تقلبات الطقس

ووجه «آمنة» برفع درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار خلال موجة الطقس السيئ التي شهدتها البحيرة بالتزامن مع باقي محافظات الجمهورية طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة الأوضاع أولا بأول وتلقي شكاوى المواطنين وسرعة حلها.

نشر المعدات لرفع مياه الأمطار

وأشار محافظ البحيرة أنه مع بداية موجة الأمطار التي تشهدها بعض مراكز المحافظة، انتشرت على الفور جميع المعدات والأطقم والأجهزة لرفع الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار وتراكمات المياه بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية.

وأضاف محافظ البحيرة، أنه تم الاستعداد لمواجهة الأمطار من خلال أكثر من 1269 معدة وطاقم، بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية، موجها بضرورة الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة ومتابعة المنازل الآيلة للسقوط بمختلف المدن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.