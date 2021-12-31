محافظ البحيرة: نفذنا 20 كوبري بتكلفة إجمالية 1.4 مليار جنيه خلال 3 سنوات

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن البلاد تشهد أزهى عصورها من خلال نهضة حقيقية وطفرة تنموية في مختلف القطاعات لم تشهدها من قبل، حيث تم إطلاق العديد من المشروعات القومية العملاقة والرائدة لتحقيق تطوير شامل في جميع المجالات وكافة مناحي الحياة.

مشروعات قطاع الطرق والكباري في البحيرة

وأشار محافظ البحيرة أن قطاع الطرق والكباري من المشروعات التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماماً واسعاً لتوفير حياة أفضل للمواطن المصري بشكل يليق بالجمهورية الجديدة، وللربط بين المحافظات كمحاور وشرايين تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص العمل وإنعاش الاقتصاد القومي.

واستعرض «آمنة» جهود هيئة الطرق والكباري على مدار الثلاث سنوات الماضية، حيث بلغ إجمالي عدد الطرق التي تم رصفها بالمحافظة 917 طريقا، بإجمالي أطوال 1100 كم وبتكلفة 2.6 مليار جنيه، وإجمالي عدد الكباري المنفذة 20 كوبريا بإجمالي أطوال 8.5 كم بتكلفة إجمالية 1.4 مليار جنيه.

تنفيذ كباري وإنشاء طرق والقطار السريع

كما بلغت مشروعات الطرق التابعة لهيئة الطرق والكباري عدد 30 مشروعا، بأطوال 220 كم وبتكلفة 1.7 مليار جنيه وعدد المشروعات التابعة لخطة المحافظة 887 مشروعا بأطوال 880 كم بتكلفة 900 مليون جنيه.

وبقطاع الكباري تم تنفيذ 18 كوبري تابع لهيئة الطرق والكباري بطول 8 كم وبتكلفة إجمالية 1.36 مليار جنيه وعدد 2 كوبري تابع لخطة المحافظة بطول 0,5 كم بتكلفة 40 مليون جنيه.

يأتي ذلك بالاضافة إلى عدد من المشروعات القومية الهامة والكبرى الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، ومنها توسعة طريق وادي والعلمين بطول 60 كم بتكلفة إجمالية 2.21 مليار جنيه، والمحور الرابط بطول 84 كم بتكلفة إجمالية 4 مليار جنيه، محور المحمودية بطول 56 كم، وكذلك محور الدلتا بطول 35 كم بطول 1.64 مليون جنيه، والقطار السريع «العاصمة الإدارية - العلمين» بطول 52 كم.