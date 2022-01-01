حظك اليوم برج الجوزاء السبت 1-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الجوزاء بكونه لديه شخصية ازدواجية، ويمكن أن نراه متأملًا ومنعزلًا وعصبيًا في الوقت ذاته، كما أنه يفكر دائما في مجريات الأمور، ويعمل على التخطيط لحياته المقبلة، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

القمر في منزل المدخرات واليوم مناسب للتخطيط لمستقبلك ولعمل توازن بين نفقاتك ودخلك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

المريخ في مواجهة برجك، وقد يتسبب لك ذلك في حيرة.. فقط لا تتخلّ عن واجبك وعليك أن تتحمل مسئولياتك بشجاعة وإصرار.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.