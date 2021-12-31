حظك اليوم برج الجدي الجمعة 31-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يحرص المهتمين بمتابعة علوم الأبراج والفلك، من مواليد برج الجدي، بمطالعة حظك اليوم للبرج، بصفة مستمرة، إذ يتميز الجدي بالسعي لتحقيق الأهداف بثبات وصرامة وبلا أي خوف أو تردد، كونه لديه شخصية طموحة، يحرص على إتمام جميع المهام المسندة إليه.

وفي هذا الإطار تستعرض جريد ة وموقع «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا للتوقعات التي كشفت عنها خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

القمر يقترن بالمريخ في منزلك الثاني عشر، وعليك أن تتحدث فقط مع من تثق بهم وأن تتعامل بحرص.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

تميل للانعزال ومع ذلك عليك أن تنجز ما عليك من واجب نحو من تحب بدون تأجيل.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.