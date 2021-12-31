حظك اليوم برج الحوت الجمعة 31-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يحرص المهتمين بمتابعة علوم الأبراج والفلك، من مواليد برج الحوت، بمطالعة حظك اليوم، للبرج، بصفة مستمرة، إذ يتميز الحوت بأنه يمتلك القدرة على احتواء شريك حياته، كما يعرف عنه ميله الدائم للعيش في عالم أحلام اليقظة، ويملك قلب طيب وحنون، ويحرص دائمًا على أن يكون بجانب الأشخاص المقربين منه.

وفي هذا الإطار تستعرض جريد ة وموقع «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا للتوقعات التي كشفت عنها خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

رغم معاكسة القمر والمريخ في منزل العمل تستطيع أن تحصل على التقدير إذا كنت مستعدا للعطاء والعمل بدقة.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

اليوم ينصحك الفلك بألا تعذب نفسك بعدم الرضا، واستفد مما هو متاح.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.