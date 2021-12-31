حظك اليوم برج العقرب الجمعة 31-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يحب مواليد برج العقرب العائلة، كما أنهم ملتزمون بها بشكل تام ويعملون دائما على إيجاد وقت للعائلة، ورعايتها والاهتمام بها لدرجة قد تكون مُزعجة أحيانا، ولا يملّون أبدا من النشاطات العائلية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

القمر في منزلك الثاني، ومن المهم أن تعتمد اليوم على روح الحذر في خياراتك وحساباتك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

يمدك الفلك بأفكار كثيرة، لكن لا تتسرع اليوم في كلامك وأقوالك.

من أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد حلمي ويوافق تاريخ ميلاده 18 نوفمبر.