محافظ البحيرة يتابع جهود الحد من آثار الأمطار.. انتشار المعدات لشفط المياه

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه تم تقسيم المحافظة إلى ثلاث قطاعات تحت إشرافه المباشر، وهي عبارة عن القطاع الجنوبي لمراكز أبو المطامير ووادي النطرون وبدر ومدينة النوبارية والأجزاء الجنوبية من الدلنجات وكوم حمادة بقيادة الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، وقطاع الوسط لمراكز دمنهور وإيتاي البارود وحوش عيسى والرحمانية وشبراخيت وباقي مركزي كوم حمادة والدلنجات بقيادة المهندس حازم الأشموني، السكرتير العام، والقطاع الشمالي لمراكز أبو حمص وكفر الدوار والمحمودية وإدكو ورشيد بقيادة اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام المساعد.

انعقاد عقد غرفة العمليات الفرعية

وأشارت الدكتورة نهال بلبع أنه مع بداية موجة الأمطار التي يشهدها القطاع الجنوبي تم التعامل على الفور، مع انعقاد غرف العمليات الفرعية وسط توقعات بدخول السحب الكثيفة إلى غرب وجنوب المحافظة، والتي يصاحبها أمطار متوسطة إلى غزيرة، والمتوقع أن تكون رعدية، وقد يصاحبها تساقط حبات البرد.

كما تم انتشار كافة المعدات والأطقم والأجهزة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المدن والقرى بالقطاع وعلى الطريق الصحراوي وطريق الخدمات والتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية، وفقا لخطة العمل المعدة مسبقا للتدخل والتعامل مع الأزمات على الفور، لرفع التراكمات أولاً بأول مع انتظام الحركة المرورية بجميع الطرق والشوارع والميادين.

جاهزية بالوعات الصرف لاستقبال مياه الأمطار

كما يتم المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف وصفايات المطر، وكذا جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، واستمرار أعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة، وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بشكل كامل وطبيعي.