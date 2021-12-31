المنشآت السياحية: 2021 لم يكن عاما مثاليا لقطاع المطاعم بسبب كورونا

قال على كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للإتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ عام 2021 لم يكن عاما مثاليا لقطاع المنشآت السياحية حيث تكبدت المطاعم السياحية خلاله خسائر مالية كبيرة جرّاء جائحة كورونا التى ضربت العالم وأثرت بالسلب على نسب إقبال المواطنين والسياح على تناول وجبتي الغداء والعشاء بالمطاعم السياحية، وتابع: «المطاعم عادت للعمل بالتدريج حيث بدأت فى استقبال الزبائن والرواد بنسبة إشغال 25% حتى وصلت مؤخرا إلى العمل وفقا لكامل الطاقة الاستيعابية».

30% من ملاك المطاعم عرضوها للبيع

وأضاف لـ«الوطن»، أن حالة الركود السياحي التي ضربت قطاع المنشآت السياحية أدت إلى قيام نحو 30% من ملاك المطاعم السياحية بعرضها للبيع جرّاء الخسائر التي تكبدوها خلال العام الجاري، ولم يحققوا ايرادات تعوض حجم تكاليف التشغيل ورواتب العاملين التي دفعتها المطاعم والمنشآت السياحية منذ بدء جائحة كورونا .

الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية

وأشار إلى أنّ المنشآت والمطاعم السياحية ملتزمة بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا إضافة إلى اشتراطات السلامة الصحية خاصة المتعلقة بالغذاء والمشروبات المقدمة للرواد والنزلاء، لافتا إلى أنّ غرفة المنشآت السياحية تشدد باستمرار على كافة أعضائها بضرورة الاستمرار في تطبيق كافة تلك الإجراءات لاسيما في الفترات التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين والسياح .

وأوضح «منصور»، أن نسب إقبال المواطنين والسياح على تناول وجبة العشاء بالمطاعم والمنشآت السياحية اليوم متوسطة لاسيما مع قرار الحكومة بمنع إقامة أية حفلات داخل القاعات المغلقة، فضلا عن مواعيد غلق المطاعم والمنشآت السياحية في الواحدة صباحًا والتى تجعل شريحة كبيرة من المواطنين ممن يفضلون السهر ليلة رأس السنة يعزفون عن زيارة المطاعم السياحية.

يُشار إلى أنّ الحكومة أعلنت عدم إقامة أية حفلات غنائية أو أفراح بالقاعات المغلقة بداخل المنشآت الفندقية والسياحية خلال الفترة الحالية كأحد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا .