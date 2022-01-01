أطفال المنيا يجمعون 70 جنيها من مصروفهم لصنع ترابيزة بلياردو.. خليهم يتسلوا

لم يقف أطفال القرى في المنيا مكتوفي الأيدي أمام رغبتهم في ممارسة لعبة البلياردو دون تحميل أسرهم أعباء مالية لاستئجار مدد اللعب داخل الصالات المخصصة بالمدن، ونجحوا في استخدام أدوات بسيطة في صناعة «ترابيزة» صغيرة يمارسون عليها اللعب في أوقات فراغهم بالمجان، من خلال إحضار قطعة خشب ومجموعة من الرومان بلي وعصا، وبدأوا يمارسون عليها هوايتهم المفضلة داخل منازلهم دون الذهاب إلى المدن.

نجار أثاث صنع الترابيزة باستخدام قطعة خشب صغيرة

وقال مصطفي حسين خاطر، طفل من قرية زهرة، خلال بث مباشر مع «الوطن»، إنه ادخر وأصدقاؤه في المدرسة، المصاريف اليومية، واشتروا قطعة صغيرة من الخشب، وذهبوا إلى نجار أثاث وطلبوا منه تصميم تربيزة بلياردو صغيرة، وفتح عدة ثقوب بها وعددها 6 وعمل 4 أضلاع، حتى أصبحت تصلح للعبة البلياردو، ثم اشتروا رومان بلي من المكتبة لاستخدامه بدلا من الكرات الكبيرة التي تستخدم في اللعبة، وبلغت التكلفة الإجمالية نحو 70 جنيهًا.

وقال علي أحمد علي، بالمرحلة الابتدائية، إنه وأصدقاؤه رائد إبراهيم، ومصطفى حسين، وأحمد مصطفي، يلتقون في أوقات فراغهم عقب انتهاء اليوم الدراسي ومذاكرة دروسهم ومراجعة واجباتهم المدرسية، لممارسة لعبة البلياردو فوق سطح المنزل، موضحا أنه قبل صناعة هذه الترابيزة كانوا يتوجهون إلى صالة ألعاب ويستأجرون التربيزة الكبيرة لمدة ساعة تقريبا بمبلغ يصل إلي نحو 20 جنيها، دون أن يكتفوا باللعب، ما دفعهم إلى ادخار مصروفهم اليومي لصناعة تربيزة صغيرة بأقل تكلفة وصلت لنحو 70 جنيها.

إتباع القواعد القانونية للعبة والأطفال يقلدون الفكرة

وقال الطفل أحمد تهامي، إنهم يتبعون القواعد القانونية للعبة البلياردو أثناء اللعب على التربيزة الصغيرة التي صمموها عند نجار بقرية زهرة التابعة لمركز المنيا، وخلصتهم من الأعباء المالية التي كانوا يتحملونها يوميا لاستئجار تربيزة كبيرة داخل الصالات، موضحًا أن عددا كبيرا من أطفال القرية قاموا بتقليدهم ونجحوا في صناعة تربيزات مماثلة للبلياردو بأقل تكلفة، حتي يمارسوا عليها هوايتهم بالمجان طوال العام وفي أي مكان يرغبون به، مثل أسطح المنازل دون الاضطرار إلى الذهاب للمدن حيث توجد صالات الألعاب.